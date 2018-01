il piu economico è il piano easy e costa 1800+ i costi per fare gli esami.1800 si intende per un anno e credo valga sia se fai solo una classe(tipo solo la 4),sia se ne fai 2 e piu( io ad esempio sto facendo 3/4 insieme).Comunque tramite il sito puoi richiedere un preventivo in base alla classe che ti interessa e l'indirizzo(io sto facendo amministrazione,finanza e marketing).Con il piano easy hai accesso alla piattaforma dove hai tutte le lezioni,del materiale su chiavetta usb,un tutor e tutte le cose di segreteria!E' caro,però se non riesci a frequentare i serali è una buona soluzione,io mi sto trovando bene!Gli altri piani sono piu completi,ma per me erano troppo costosi..mi pare sia uno 3.500 e l'altro 5.000 e hai anche gli insegnanti