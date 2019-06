Ciao, premetto che ho 38 anni, sono sposato e abbiamo un bellissimo bimbo di 4 anni, e potete immaginare il caos felice che regna a casa mia!!!Mi sono rimesso a studiare dopo 20 anni di assenza dai banchi di scuola.Ci ho messo un po’ a decidermi, ma dopo varie valutazioni mi sono fidato di I-SCUOLA (scuola privata digitale) e devo dire che non mi sono mai pentito.Ho appena finito la QUARTA (facendo 4 anni 1) e mi sono buttato in un esperienza incredibile.non avrei mai pensato di riuscirci, non è facile rimettersi a studiare dopo così tanti anni, e ora ho appena saputo di aver passato tutti gli scritti e le interrogazioni con ottimi voti.Bisogna studiare molto, nessuno ti regala niente…Io mi alzo alle 5 e studio fino alle 8 quando a casa mia tutti dormono, studio in pausa pranzo, nel tempo libero e nel week end apro il portale di I-SCUOLA e studio o seguo video lezioni registrate (lezioni davvero ben fatte, una per ogni argomento di ogni materia)Inoltre, 3 volte a settimana prendo appuntamento con i professori per avere videolezioni private dove mi spiegano i passaggi più difficili o mi spiegano dove sbaglio (es: in matematica Fondamentale anche la mia Tutor Silvia super disponibile che mi segue molto, monitora i miei avanzamenti ed è sempre pronta ad incoraggiarmi e a consigliarmi come meglio procedere.Da settembre di nuovo sotto… per finire la QUINTA!!!!!!Sto convincendo altri 2 amici ad iscriversi perché secondo me studiare da casa nel tempo libero non ha prezzo!!!!!!Sono veramente SUPER soddisfatto….……E se ci stai pensando ancora……… BUTTATI……..…….non è mai troppo tardi per niente!!!!!!