Io ho il pre settled status in inghilterra (difatti ho anche una casa lì) e ho 2 opzioni :1) lasciare l'Italia prima dell'inizio della quinta scientifico (media diciamo normale sul 7.5 per ora con Fisica Latino , Inglese come voti più alti) e iniziare gli A Levels in inghilterra2)Finire il quinto anno scientifico e poi andare in inghilterra per gli a level.Qual è sarebbe la migliore?