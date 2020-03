Ho 21 anni e attualmente sto studiando programmazione da 9 mesi per essere assunto come sviluppatore.Purtroppo all'età di 18 anni in Quarta superiore Liceo Linguistico ho lasciato la scuola per lavoro ed esigenze familiari.E' possibile adesso conseguire in qualche modo il diploma per avere un titolo di studio da presentare alle aziende in un anno oppure in modo più rapido ? Anche un due anni in uno serale esiste a Napoli ? Vorrei evitare paritari per via della cifra assurda che chiedono ma se questa fosse l'unica possibilità potrei prenderla anche in considerazione.