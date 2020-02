Salve a tutti, vorrei un chiarimento in merito al passaggio da scuola paritaria a privatista. Io frequento il 5º anno di Scienze Umane dopo essere passato a settembre dal liceo classico (sono ancora in attesa di fare esame integrativo), adesso per alcuni problemi personali vorrei diplomarmi da privatista. È possibile ritirarsi per presentare domanda ad un’altra scuola, se si come fare ?