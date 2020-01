ti sorprenderai ma puoi fare tutto in un anno se pensi che sia l'opzione che fa per te. Sono molti anni ormai che questi programmi hanno preso piede, puoi frequentare un corso serale in cui le lezioni vertono su due anni di programma, andrai a scuola di sera sia per fare le lezioni sia per fare verifiche ed esami . Purtroppo penso proprio che dovrai usufruire degli istituti che hai nominato, ma ce ne sono tanti altri per il recupero degli anni come per esempio lo IEX o l'Ars et Labor se non sbaglio. Per quanto riguarda i costi dovrai accordarti con la scuola in cui ti iscriverai, ti diranno loro tutto il materiale che dovrai usare e comprare. Infine non sei obbligato a continuare a frequentare l' alberghiero , dato che non penso proprio che facciano dei corsi serali riguardanti quell'indirizzo, ma dovrai sostenere un esame integrativo delle materie che non hai studiato all'alberghiero fino al terzo anno di superiori, dato che hai fatto fino a quell'anno, e poi ai corsi serali potrai acquisire le nozioni degli anni quarta e quinta in uno solo.