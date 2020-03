Scusate avrei bisogno di una mano.Come sapete con la sospensione delle attività didattiche i professori si sono dovuti attivare per iniziare una sorta di didattica a distanza.Alcuni miei professori hanno deciso di caricare alcuni file (spiegazioni, esercizi ...) sul registro elettronico (utilizziamo Argo), l'unico problema e che io non riesco a recuperare i file. Li ho cercati ovunque ma non riesco a trovarli. Sono l'unica in classe con questo problema.Sapete per caso dove e come possono prendere i file condivisi dai professori??