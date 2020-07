la didattica online, per me che sono all' università è stata molto utile, preciso però che le lezioni erano pubblicate online non erano in sincrono e il vantaggio che ho riscontrato è che potevo farle quando volevo, potevo ascoltarle quante volte volevo, le difficoltà sono state che comunque perdevo un sacco di tempo per ascoltarle e prendere gli appunti, e soprattutto il brutto è il non avere quel contatto con il prof che in aula hai....