Buongiorno, mi chiamo Alexandra e sono al quarto anno del liceo delle scienze applicate. Mi sono da poco trasferita in un'altra città e qui mi sono iscritta ad un liceo con il mio stesso indirizzo nel quale però non mi sento a mio agio...è una situazione totalmente diversa rispetto alla scuola che frequentavo in precedenza. Per questo motivo ho preso la decisione di richiedere il nulla osta per il trasferimento, ma nessuna delle scuole in cui ho fatto domanda mi ha dato disponibilità. La mia domanda è questa: sarebbe possibile studiare privatamente e poi ritornare nella sede precedente per fare gli esami in modo tale da non perdere l'anno? Sarei davvero grata se qualcuno potesse darmi qualche consiglio su come procedere. Sono una ragazza che ci tiene alla scuola e per questo vorrei cercare di studiare nel migliore dei modi. Ringrazio in anticipo