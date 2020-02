Ciao! un corso di fotografia ??? Che bello!! E come ti stai trovando?Soprattutto per il tempo da dedicare..! Al momento lavoro quindi non saprei come incastrare un corso...però se fosse flessibile negli orari, mi piacerebbe tantissimo, sono un'appassionata di design e fotografia, e ho sempre trovato il legame tra questi due mondi imprescindibile.Sai dirmi qualcosa degli orari???Te ne sarei grata!!!