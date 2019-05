Salve Mi chiamo slavatore ho 29 anni e per svariati motivi famigliari negli anni ho dovuto abbandonare scuola al 3 anno..e non mi sono mai diplomato!!...ad oggi vorrei farlo ma non so da dove partire..a chi chiedere e come fare...la scuola che frequentavo non mi piaceva neanche ma ci andavo comunque perche non avevo scelta.. al epoca non cerano ancora istituti di informatica quando andavo io!!..li trovavi solo a pagamento!! quindi qualcuno che mi puo spiegare come ricominciare?