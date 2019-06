Suppongo tu abbia già preso una decisione in merito. Certo a metà novembre è tardino, si è già avanti nel programma e con le valutazioni, in ogni caso ti consiglio senza dubbio il serale, anche se dopo la (dis)riforma Gelmini, anche questo è obbligato al monte ore ed è una vera idiozia; gli adulti hanno molti più impegni dei ragazzi (che fanno la vita dei ragazzi) e tornare sui banchi di scuola non è facile e l'ambiente scolastico per antonomasia dovrebbe saper discernere tra i casi...ma non ti preoccupare, nulla è cambiato sotto questo aspetto; gli insegnanti continuano a non rendersi conto dell'importanza che il loro ruolo gli attribuisce nel contesto del futuro della società umana. Differente invece, almeno per me che ho 42 anni, è il comportamento degli studenti; copiare è un'arte ergo motivo d'orgoglio ed il disinteresse per il loro futuro è drammatico...ma vista la funzione punitiva e scarsamente formativa, che riscontro da studente e genitore di studenti, posso capire l'atteggiamento dei ragazzi; figli parcheggiati da genitori affannati nella sopravvivenza, soli dietro monitors e schermi televisivi, affidati a mentori spesso demotivati, se non inadatti, nella stragrande maggioranza dei casi senza alcuna nozione di pedagogia. Può funzionare? No che non può, al solito è affidato tutto alle capacità dei singoli individui. Mi sa che ti ho demoralizzata ^_^ tranquilla, niente di nuovo sotto al sole, sempre la vecchia umanità, iscriviti a scuola e pigliati sta cacchio di soddisfazione. In bocca al lupo