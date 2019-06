Ciao! Innanzitutto mi scuso, ma non sapevo in quale categoria inserire la domanda. A settembre inizierò il terzo anno di liceo: mi piacerebbe anche iniziare, però, un'attività extra- scolastica (canto o teatro), visto che ho smesso di fare sport in seconda media e da lì non ho fatto più niente che non fosse studiare. Il problema è che i miei genitori sono contrari, perché pensano che così metta in secondo piano lo studio, ma secondo me è un'opportunità per imparare ad organizzarmi (quest'anno, infatti, non avendo nient'altro da fare, iniziavo e di conseguenza finivo i compiti molto tardi), almeno così avrei orari precisi da rispettare. In classe mia infatti tutti praticano altre attività e ottengono comunque voti altissimi, quindi non vedo perché non possa farcela anch'io. Come posso riuscire a convincere i miei genitori irremovibili? Grazie mille