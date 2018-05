Avevo già fatto questa domanda ma adesso le cose sono cambiate e sono sicurissima di non poter recuperare queste materie e quindi le medie resteranno queste.

Vi spiego: ho un certificato per i disturbi dell’apprendimento che però sarà del tutto valido l’anno prossimo, quest’anno mi hanno aiutata ma da gennaio e quindi ho avuto qualche difficoltà.

Rispetto al primo quadrimestre ho recuperato molto, nelle altre materie ho 7, 8 e 6.

Ma in matematica purtroppo finirò con il 4.66 perché abbiamo terminato le verifiche ed ho capito che non riesco a portarla neanche al 5.

Poi ho il 5 in latino e anche per questo non posso fare nulla.

E, infine, ho 5 in tedesco che però dall’anno prossimo non ci sarà più.

Quindi, la domanda è questa: secondo voi vengo bocciata oppure no? Ho troppa ansia