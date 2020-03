sto andando in tilt!!I miei professori non hanno capito cosa vuol dire didattica a distanza!Assegnano i compiti la sera tardi per il giorno dopo, e poi ci danno unità intere da studiare! La mia prof di filosofia ci ha dato da fare un approfondimento tematico da consegnare il 14 (assegnato ieri sera), e due temi (assegnati sempre ieri sera) su due filosofi dati da studiare lunedì, ovviamente tutto questo senza video-spiegazioni o audio.Io le cose le voglio pure fare, però veramente non riesco più a sostenere la mole di cose da studiare ed esercizi da fare che bisogna inviargli.Anche a voi è la stessa cosa?? Si potrebbe fare qualcosa?