Ci sono due domande qui:

(1) Devo ottenere un punteggio TOEIC più alto per il mio lavoro / carriera / promozione, come posso migliorarlo?

(2) TOEIC mi aiuta a comunicare meglio in inglese?

TOEIC non è un test di abilità comunicative, è molto diverso da TOEFL o IELTS. Il problema è che molte persone in Giappone, Corea e altri paesi stanno migliorando il loro punteggio TOEIC ma non sono in grado di comunicare in inglese.

TOEIC verifica la conoscenza del vocabolario individuale (lettura) e dell'ascolto. Questo non è lo stesso della comunicazione. Le persone non usano il vocabolario individuale per comunicare in inglese. Usano frasi, frasi, domande, risposte. Nessuno di questi viene testato in TOEIC.

È possibile che una persona possa ottenere un punteggio di 900 TOEIC, ma non è in grado di comunicare in inglese.

Quindi, per rispondere alla prima domanda, se hai bisogno di migliorare il punteggio TOEIC perché la tua azienda ti ha chiesto di farlo, usa libri, nastri per migliorare le tue abilità di test.

La risposta alla seconda domanda è no, per le ragioni che ho delineato sopra.

Se hai bisogno di ottenere un punteggio migliore per il tuo test TOEIC, concentrati sulle tecniche di prova e migliorerai con un po 'di pratica. Se vuoi migliorare le tue capacità comunicative in inglese, hai bisogno di un insieme completamente diverso di strumenti di apprendimento:

Voglio parlare bene l'inglese. Cosa dovrei fare?