Chiarimento Google classroom

Chiarimento Google classroomMi rivolgo agli esperti di google classroom.Ho svolto un compito, di blank quiz.L'ho svolto e dopo ho cliccato su consegna. Mi diceva giustamente che il compito era stato consegnato ma per sbaglio ho cliccato su ritira e dunque era richiesto di rinviare il compito.Ho ricliccato su blank quiz ma risulta "hai già risposto".Quindi vi chiedo: Anche se ho cliccato ritira ma il test non può essere risvolto ( con la stessa email), al professore risulta comunque che ho svolto il test, considerando che i risultati li vede su google drive?Vi ringrazio in anticipo. Lo chiedo perchè era previsto un punteggio che sarebbe stato considerato per la valutazione.