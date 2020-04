CHE COSA MI CONSIGLIATE TRA AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING E RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING?

Ciao a tutti, ho già scritto un messaggio in precedenza riguardo a cambiare scuola al quarto anno e adesso vorrei chiedervi quale dei due indirizzi mi consigliate.Ecco sono indeciso tra "AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING e RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING" due indirizzi che mi sono sempre piaciuti e che sono indeciso su cosa fare. Il primo di materie di indirizzo ha "INFORMATICA, ECONOMIA AZIENDALE, DIRITTO ECONOMIA POLITICA . Invece il secondo ha TECNOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA, DIRITTO, RELAZIONI INTERNAZIONALI E LA TERZA LINGUA", ovviamente la terza lingua ( spagnolo oltre a francese e inglese che le studio già) si studia dal terzo anno.A me piace il secondo indirizzo ma ho paura di non riuscire a mettermi in pari e la terza lingua, di non riuscire ad impararla anche se ho parenti che la parlano.Mi potreste dare dei consigli