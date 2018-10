Ciao ragazzi! Avrei bisogno di qualche consiglio su una questione che ultimamente mi sta facendo diventare pazza: cambiare scuola. Premetto che faccio il Liceo Classico e sono in quarta superiore. In classe mi trovo molto male, ci sono persone false che si parlano male fra di loro ed io vengo esclusa costantemente. Mi chiamano solo per chiedermi le versioni e se io provo a chiedere qualcosa non mi rispondono. Mi sono mostrata sempre gentile e cordiale sin dall’inizio, ma non capisco proprio che cos’ha questa gente contro di me! Non ce la faccio proprio ad andare avanti e tutto ciò influisce nel mio rendimento scolastico. Non ho più voglia di studiare e di impegnarmi. Dite che ne vale la pena? Ho paura che nella nuova scuola troverei una situazione simile e poi la scuola che faccio mi piace molto ed è la più valida nelle vicinanze. In particolare la mia prof di Greco e Latino ha molta stima di me e cambiando non ne troverei una simile. Però in classe vivo un vero e proprio inferno. Consigli?

Rispondete al più presto!