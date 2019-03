Se il problema è una materia solamente cerca di superare le difficoltà magari prendendo qualche lezione privata, tra l'altro sai gia che vai male in chimica.. e se cambiando scuola saranno di più le materie in cui avrai difficoltà? Io ho frequentato il liceo scientifico, il mio ragazzo ha fatto i primi 2 anni invece e poi è passato in un istituto tecnico. Una volta entrati all'università abbiamo scelto entrambi ingegneria, ma lui ha avuto molte difficoltà per la scarsa preparazione in matematica e fisica che lo hanno spinto ad abbandonare a differenza mia.

Ciò che sto cercando di dirti e di cercar di pensare a cosa si desideri fare dopo le superiori.. nessuna scelta è sbagliata, ma ognuna di essa influenza il nostro futuro.

