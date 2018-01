Al posto del Governo, io non avrei mai approvato un beneficio di questo tipo. Tanto si sa come va a finire e nonostante questo è stato rinnovato anche per il 2018.Ma si sa, c'è di mezzo una manovra elettorale per cui si pensa che il bonus sia trasformato in voti

