La mancanza di insegnanti qualificati, materiali di apprendimento inadeguati, lezioni di fortuna e strutture igieniche inadeguate rendono l'apprendimento difficile per molti bambini. Altri vengono a scuola troppo affamati, malati o sfiniti dal lavoro o dalle faccende domestiche per trarre beneficio dalle loro lezioni.Le conseguenze sono gravi: circa 617 milioni di bambini e adolescenti in tutto il mondo non sono in grado di raggiungere livelli minimi di competenza in lettura e matematica , anche se due terzi di loro sono a scuola.