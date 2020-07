Alessitimia, sono costretto a fungere di essere sorpreso per un regalo.Secondo me soffro di alessitimia, perché non riesco a provare certe emozioni; mi sono accorto che non riesco a provare la gioia, l' amore , ecc...Durante il mio compleanno sono costretto a fingere di essere sorpreso per il mio regalo, Lo stesso con gli amici; riesco solo a provare la tristezza, la rabbia, l,ansia, e la paura. Sono serio, se avete questo problema ditemi come comportarmi con gli altri, ok sembro uno con la faccia da ebete fermo impalato.