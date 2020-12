Ciao!

Quest'anno sono in terza superiore e ho cambiato scuola, sono in un indirizzo completamente diverso da quello che frequentavo in prima e in seconda. La scelta di questo cambio porta con sé motivazioni molto personali che non riguardano tanto la scuola in sé, ma la decisione non è proprio mia: sono stata abbastanza influenzata dai miei familiari.

Mi pento ogni giorno di più di aver cambiato fino ad arrivare a piangere, vorrei tornare indietro... Non c'entra la classe: infatti mi trovo davvero molto bene e mi sono affezionata.

Con chi potrei parlare per raccontare tutto e avere un consiglio? Non voglio chiedere ai miei prof...

Grazie in anticipo!