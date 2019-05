Le piante che vivono in ambienti aridi sono perfettamente adatte ad evitare la perdita eccessiva di acqua e perciò presentano foglie trasformate in spine. Le piante degli ambienti umidi, invece, hanno foglie larghe per favorire l'evaporazione dell'acqua. Come hanno fatto a "sviluppare queste caratteristiche? Sarebbe una domanda a cui non so come rispondere neanche guardando sul libro... mi potreste cortesemente aiutare (è una domanda di terza media) mi potreste rispondere il più in fretta possibile grazie