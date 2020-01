Te lo sconsiglio sinceramente, io ho pagato 2200€ per un corso dove in pratica studi da autodidatta e le lezioni sono adattate da altri corsi. Per la parte specifica relativa al mio corso (informatica) ci sono solo delle dispense scritte male che potresti trovare facilmente gratis online e niente lezioni.Ovviamente nulla di ciò viene detto quando firmi il contratto Per quanto riguarda lo stage non ti so ancora dire sto aspettando di iniziare.