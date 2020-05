# Patty02 : Ciao, anch’io ho dei dubbi. Potrei sapere la tua esperienza?



Certo! Quello che mi ha spinto a scegliere questa Agenzia è stato il poter svolgere un corso come quello di Segretaria d’Azienda, cosa non da poco a mio parere, in modo da poter apprendere al meglio tutti gli aspetti della professione, dalla teoria alla pratica. In merito a quest’ultima, si è svolta nel migliore dei modi, accanto ad un team di professionisti che ringrazio molto per avermi accolta e supportato in questa esperienza di formazione, che rifarei assolutamente.