Ciao! Io ho fatto il colloquio ieri ed anche a me hanno fatto lo stesso prezzo (200€+1300€)ed anche a me hanno messo fretta sul prendere la decisionedicendomi che i posti disponibile per la mia zona erano 4.Devo dirti la verità sono molto in dubbio . Non tanto per il prezzo ma sul fatto che questo corso possa realmente servire in ambito lavorativo. A fin dei conti se ci pensi basterebbe fare un corso di informatica una ecdl presente nella tua zona sapendo poi utilizzare bene il pacchetto Office, sapere una lingua straniera a livello B1 e trovarti un tirocino/stage autonomamente. Quello che devi imparare poi lo apprendi sul campo.