Ciao,anche io ti consiglio di seguire le indicazioni di Reich. Comunque, se posso, ti fornirei la mia esperienza con l’agenzia Dante Alighieri di cui chiedi, a cui mi sono iscritta quasi 2 anni fa.

Mi chiamo Katia e sono laureata in Relazioni Internazionali. Per via dei miei studi e i miei interessi, oltre alla passione per gli hotel di lusso, mi sono iscritta al corso di Receptionist presso questa agenzia.

La mia esperienza è stata soddisfacente, sia per quanto riguarda la teoria sia la parte pratica, che da quello che ho capito è la parte di cui vorresti sapere di più.

Dopo aver sostenuto un colloquio presso la struttura Holiday Inn, un albergo a 4 stelle, sono stata inserita nella stessa dopo brevissimo tempo.

In questa struttura ho svolto un tirocinio di 240 ore che mi ha dato la possibilità di apprendere e conoscere da vicino il lavoro dei miei sogni, quello della Receptionist.

Il personale si è mostrato altamente disponibile e professionale.

Alla fine delle 240 ore ero in grado, in maniera autonoma, di eseguire i check in, di inserire prenotazioni telefoniche e telematiche, rispondere al telefono, gestire i check out e naturalmente svolgere le mansioni legate all’accoglienza dei clienti e alla loro permanenza nella struttura ricettiva. Sono soddisfatta dell’opportunità che ho avuto di lavorare all’interno di una catena tanto importante.

Se decidessi di iscriverti, cosa che non posso che consigliarti, ricordati che è un’occasione per dimostrare al personale chi sei e quanto vali, e che quello che consideri solo uno stage potrebbe rivelarsi un’importantissima occasione per essere assunta!

Solo un consiglio, visto il tuo percorso di studi, similare al mio: prendi anche solo una laurea triennale, per dare un senso al tutto e prendere il famoso foglio di carta.