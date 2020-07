a volte,pultroppo,succede che un compagno di scuola venga isolato voi che ne pensate e come vi comportate??? :!!!

Anche io in passato sono stata una che veniva isolata sia alle elementari che alle medie...lo scorso settembre, però, ho iniziato le superiori e ho deciso di essere più attiva ed estroversa...all'inizio ero in un gruppetto di poche ragazze...abbiamo passato bei momenti insieme ma poi si sono rivelate snob e io stavo diventando di nuovo quella isolata poichè non mi interessava sparlare degli altri in continuazione...allora sono andata via dal loro gruppo e ho socializzato con gli altri e sono felice! Finalmente riesco ad avere dei veri amici anche in classe! Dico "anche" perchè nella scuola in cui mi trovo conosco moltissime persone ma in classe non era così...Chiunque si isoli o sia isolato dagli altri deve reagire perchè altrimenti non vivrà mai bene in classe...Io stessa ho aiutato delle mie compagne a non essere più isolate: con una ho avuto successo (infatti ora siamo grandi amiche) invece l'altra rimane nel suo angoletto...spero che col tempo cambi!