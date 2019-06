Buonasera mia figlia frequenta la 3 liceo linguistico Ha una media fra tutte le materie di 7 , solo a chimica ha 5. Lo aveva nel primo quadrimestre e se l'è trascinato dietro anche nel secondo ..Faccio presente che non ha mai preso una suff e che in quella classe più della metà sono insuff in quella materia. Secondo voi potrebbero decidere di portarla al 6 in consiglio? Inoltre la professoressa potrebbe rifiutarsi di ascoltare gli altri prof in e rimandarla a settembre? GraziePs Faccio presente che nel comportamento aveva 9 e che i prof ogni qualvolta vado a parlare mi dicono che è una ragazza educatissima, matura e attenta alle lezioni