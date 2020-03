Buongiorno, ho già postato la domanda qualche giorno fa ma non avendo ricevuto risposte esaustive vorrei riprovare. Io ho avuto l'ammissione alla classe 3^ ormai 10 anni fa, successivamente in seguito alla bocciatura ho deciso di ritirarmi senza mai proseguire gli studi e senza prendere il tanto ambito diploma di stato.Oggi mi pento amaramente delle mie scelte e mi piacerebbe riprendere gli studi e raggiungere il traguardo, purtroppo non so come muovermi.Non ho intenzione di appoggiarmi ad istituti privati per avere il diploma pagando, preferisco sinceramente pagare qualcuno bravo per darmi ripetizioni nelle materie dove mi trovo in difficoltà al fine di raggiungere una buona padronanza della materia.Ma come si fa? Ho visto che fanno degli esami per passare alla classe successiva, qualcuno sa come funzionano? Termini di scadenza per iscriversi? E soprattutto, in che periodo vengono fatti questi esami. Se io ad esempio decidessi di fare esami di 3^e 4^ potrei farli tipo entro agosto/settembre 2020 per poi fare la 5^ e provare a diplomati nel 2021?Qualcuno ha già avuto esperienze simili e può aiutarmi?Grazie mille e buona giornata