Buon sera mi potete aiutare con la risposta a queste domande per favore grazie. Questo compito e molto importante. Caso 1 Il sig. Bianchi e sotto processo per aver commesso un furto con scasso. Prima della sentenza definitiva viene approvata una nuova norma di legge che stabilisce che la pena minima per tale reato passi da dieci a otto mesi di reclusione. La nuova norma e applicabile al sig. Bianchi? Motiva la risposta. Caso 2: Mario Verdini vuole avviare un'attivita di cura e ospitalita di animali domestici,ma e disorientato. Un regolamento comunale di Manfredonia (comune in cui vive) risalente al 13 febbraio 2014 consente di aprire pensioni per animali in area abitata. Ma un regolamento comunale del 16 aprile 2017 pone vincoli di igiene e richiede una distanza minima di 500 metri tra il canile e il centro abitato. Quale dei due regolamenti il sig. Verdini dovra ritenere vincolante e perche? Caso 2.a Supponiamo che una legge della Regione Puglia del 30 settembre 2013 stabilisca che il canile puo essere impiantato solo in area agricola . Questa norma prevarrebbe sui regolamenti anche se e precedente? _____ Perche? Caso 2.b Potrebbe una legge ordinaria successiva ( alla L.R. del 30.9.2013) modificare la disciplina relativa all'attivita di canili e pensioni per animali? Motiva la risposta.