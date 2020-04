Scegli l'opzione corretta

Nel caso di fusione di due s.p.a. mediante la costituzione di una s.p.a. nuova, ai soci delle società che si fondano vengono:1)lasciate le loro azioni originarie2)lasciate le loro azioni originarie e in più conferite le azioni della nuova società3)distribuite le azioni della società nuova in cambio delle azioni originarie4)distribuite le azioni della società nuova in cambio del corrispondente valore monetario delle medesime