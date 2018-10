Buongiorno, sono a richiedere la vs consulenza ed esperienza nel tema Diritti dello Studente per le scuole secondarie, nello specifico, e' argomentato il diritto dello studente di contestare un voto negativo perchè il professore ha svolto una verifica scritta su argomenti non trattati? rovinando drasticamente la media di tutta la sezione? grata porgo i miei saluti.