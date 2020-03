domande vere o false sulle S.P.A.

Indica se le affermazioni sono vere o false e motiva le risposte falseIl modello organizzativo ordinario di una s.p.a. si applica in mancanza di una diversa scelta dello statuto V FIl modello organizzativo monistico è diffuso in Germania V FL’assemblea straordinaria può decidere di trasformare le riserve disponibili in capitale, aumentando così il valore nominale del capitale sociale V FLa riserva legale è una riserva disponibile V FSalvo deroghe, in tutti i modelli organizzativi di una s.p.a. spetta all’assemblea decidere se, e in quale misura, gli utili risultanti dal bilancio debbano essere distribuiti agli azionisti V FA meno che lo statuto ne preveda un numero più elevato, il consiglio di sorveglianza di una s.p.a. è costituito da almeno 5 membri che possono essere soci oppure no, ma non devono essere componenti del consiglio di gestione V FGli amministratori di una s.p.a. possono essere soci i non soci V FL’organo pubblico che esercita la sorveglianza sui mercati mobiliari, per garantire la tutela degli investitori nonché la correttezza dei comportamenti di quanti vi operano, è la Banca d’Italia V F