DIRITTO?? MI POTETE AIUTARE PER FAVORE? 3

SCELTA MULTIPLA4. UNA NORMA GIURIDICA PERDE EFFICACIA QUANDO:a) Si è dimostrata non validab) Viene abrogatac) Diventa vecchiad) Non serve a nulla5. CON LE LEGGI COSTITUZIONALI:a) Si modifica e si integra la Costituzione b) Si decide se una legge è costituzionalec) Si decide se una legge è incostituzionaled) La Costituzione crea una legge6. SONO FONTI SECONDARIE:a) Regolamenti comunitarib) Regolamenti emanati dal Governo c) Gli atti aventi forza di legged) Le leggi regionali7. E' UNA FONTE DI COGNIZIONE:a) La Gazzetta Ufficialeb) Il Parlamento c) Il Governod) Le regioni