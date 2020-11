DIRITTO?? MI POTETE AIUTARE PER FAVORE?

1) Soltanto le leggi ordinarie sono fonti primarie. V o F?2) La gerarchia delle fonti vede al primo posto le leggi emanate dal Parlamento . V o F?3) I Trattati comunitari non sono fonti del diritto. V o F?4) La consuetudine è una fonte del diritto. V o F?5) Il regolamenti comunitari sono emanati dal Governo . V o F?6) La norma giuridica non può mai essere retroattiva. V o F?7) Tutti i cittadini di uno Stato, quando si trovano nell'impossibilità di conoscere una nuova legge, sono esonerati dall'osservanza della stessa. V o F?Gli atti normativi emanati dal Governo hanno sempre valore di fonte secondaria. V o F?9) Le leggi emanate dalle regioni sono sempre subordinate alle leggi statali. V o F?10) La gerarchia delle fonti vede al primo posto le direttive comunitarie. V o F?11) Le fonti primarie comprendono leggi ordinarie e consuetudini. V o F?12) Le fonti di grado superiore non possono essere modificate da quelle di grado inferiore. V o F?13) Le leggi costituzionali si trovano al secondo posto nella gerarchia delle fonti. V o F?14) Una legge regionale deve essere osservata su tutto il territorio italiano. V o F?15) La legge ordinaria può modificare la Costituzione . V o F?