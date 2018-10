Difficoltà con giirisprudenza

Ragazzi, spero mi possiate dare un parere razionale e concreto. Io sono hiurisprudenza e sarei al sesto anno, perchè di esami fino adesso ne ho fatti 16, nonostante tutti gli sforzi e me ne mancano 17. Vorrei diventare avvocato, ma ho obiettive difficoltà con questo vorso di laurea in generale: faccio una fatica immane nel superare gli esami e quando li passo prendo comunque voti molto bassi che però per me sono un trofeo! Per farvi capire, se ho studiato per un anno assiduamente per un esame e poi lo passo con 18 (avendoci provato più volte prima), io sono felice da far festa, e mi è capitato proprio questo con 4 esami. Quindi fino adesso ho una media bassa, del 21. Ci sono alcune materie che mi piacciono tra quelle che mi mancano (davvero poche, tipo fallimentare), ma tutto il resto fa parecchia fatica a piacermi. Il punto è che questo corso di laurea mi ha portato parecchi altri problemi: isolamento, difficoltà nelle relazioni, solitudine, complessi, mancanza di stimoli e molto spesso mi viene la demotivazione. E quindi secondo voi, stante così la situazione, cosa potrei fare? Conviene magari allo stesso tempimo iscrivermi ad altro e giurisprudenza farla a parte?

Perchè il problema è che io mi sforzo assiduamente ma non riesco ad essere felice e motivata, non mi sta dando alcuna emozione.