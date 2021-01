Ciao raga ho dei dubbi su questo caso che mi hanno lasciato come compito . Caso 1: Una legge ordinaria approvata dal Parlamento stabilisce che alle prossime elezioni politiche potranno votare solo i cittadini maschi. I contenuti di tale legge sono in contrasto con la Costituzione , ma la maggioranza parlamentare che ha approvato tale provvedimento sostiene che la legge ordinaria prevale sulla Costituzione, in applicazione del criterio cronologico. È vero?? e quale sarebbe la risposta. Grazie.