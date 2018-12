Buonasera, in questi giorni ho riscontrato il comportamento negativo della mia vicepreside. Per esempio questo lunedì ha chiamato i rappresentanti di istituto “teste di merda” e ha strattonato un SOLO alunno su 150 in segreteria, stringendolo e trascinandolo al piano inferiore (Avevamo fatto sit-in). Successivamente, il giorno dopo si entrava normalmente e quando abbiamo varcato l’ingresso la preosde mi ha detto con un tono saccente “Che c’e, ieri non protestavi? Perché oggi sei entrato?” Io me ne sono andato e non le ho risposto, successivamente sono stato convocato in vicepresidenza e - nel mentre - si sentiva la stessa vicepreside che sbraitava ad una studentessa affibbiandole il nomignolo di “cogliona”.

In tutto questo, volevo sapere se noi studenti potessimo far ricorso a denunce, e se sì, di che tipo.

Ho provato a cercare qualcos online senza aver risultati/soluzioni, quindi mi affido a voi.

Grazie in anticipo per la vostra risposta! ❤️