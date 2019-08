Salve, quest'anno ho avuto un problema a scuola e non so se rivolgermi all'Ufficio scolastico Regionale. Già da due anni la mia professoressa di italiano ci fa delle verifiche da almeno tre ore. Noi di solito a scuola abbiamo le ultime due ore del Venerdì con lei (almeno quest'anno, l'anno scorso erano le prime due del Mercoledì) e ci dice: "Se non riuscite a finirla in tempo posso rimanere di più il pomeriggio". Sembra un atto gentile da parte di un professore, ma capisci che non lo è quando fa sempre verifiche così lunghe e inoltre risponde male alla classe. Comunque sia arrivo al nocciolo della questione: quando rimaniamo di più (e purtroppo quasi sempre visto che altrimenti sappiamo che è un piccone assicurato) ci fa firmare un foglio con scritto sportello di italiano, oltretutto c'è anche la comunicazione sul registro elettronico del suo sportello di italiano, dedicato alla nostra classe. Ma mi chiedo, un professore se resta di più a scuola per uno sportello di italiano o di qualunque altra materia non viene pagato per quelle ore? È giusto che so metta seduto a farsi i propri affari mentre guarda gli alunni che fanno la verifica invece di spiegare o ripetere qualcosa come si fa agli alunni durante uno sportello pomeridiano? È truffa a danni dello stato?Dico anche che questa professoressa ha messo l' esame a tutti in classe mia infatti su 12 nessuno è stato ancora promosso