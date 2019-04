Salve, Oggi abbiamo avuto un incontro su un argomento educativo al nostro auditorium. Verso la fine dell'incontro una professoressa che non abbiamo noi ma di un'altra classe, è andata da una nostra professoressa con cui non avevamo lezione quel giorno, dicendole che io e una mia compagna di classe avevamo parlato per tutto l'incontro, quando invece avevamo scambiato due parole, perfino riguardanti l'argomento, a detta anche dei nostri compagni di classe che sono stati per tutto il tempo vicino a noi. La nostra professoressa (che non è neanche la nostra coordinatrice) è venuta da noi e ci ha detto che domani ci interrogherà sulla sua materia più domande sull'argomento dell'incontro. E come più volte ha detto la professoressa, sappiamo già che domani ci farà un'interrogazione difficile solo per farci andare male. In tutto ciò, abbiamo cercato di parlare ma non voleva sentire ragione. Io e la mia compagna di classe non sappiamo cosa fare. È urgenteee