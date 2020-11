Ciao ho un problema. La settimana scorsa abbiamo inviato un’email alle 18 alla prof di fisica chiedendo gentilmente e poteva non interrogare in quanto il giorno dopo avremmo avuto 2 verifiche. Ha risposto all’email con “ no domani interrogo” il giorno dopo facciamo le verifiche e arriva l’ora di fisica e lei interroga una mia compagna e chiede che li si mandi i compiti via email. La mia amica però non aveva fatto i compiti e mi chiede di mandarli e lo faccio e lei mi invia alla prof. La prof scopre che i compiti che li sono stati mandati erano miei e mi mette due. Questa cosa è possibile? C’è un modo per poter rimediare e farmi togliere il due? La prof in questo caso ha abusato di potere? P.s. il giorno stesso le ho inviato una lettera di scuse chiedendo scusa e ammettendo i miei errori.