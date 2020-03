Buongiorno a tutti,ho letto delle truffe riguardo l'Agenzia Dante Alighieri e vorrei sapere chi di voi si é sentito raggirato? io ho finito la parte teorica del corso per web designer, e lo stage é in stand-by causa emergenza. nonostante ció, ritengo che il materiale per la parte teorica (che mi ha impegnata per tantissimi mesi) é stato davvero insufficiente e non mi ha per niente preparata ad un eventuale stage. inoltre gli interventi della tutor non erano per niente d'aiuto! C'é qualcuno che ha vissuto la mia stessa esperienza con questa agenzia e sa dirmi cosa posso fare? ho pagato tantissimo per questo corso, che più ci penso e più lo ritengo essere stato un inutile spreco di tempo e soldi.Grazie a tutti