Aspetta che mi informo! Mi sembra assurdo!



Aggiunto 36 minuti più tardi:



Dunque sono andata sul sito istruzione. It quello ufficiale del ministro dell'Istruzione, e, ho dedotto quanto segue:

Dunque, chiunque ha diritto ad istruirsi , quindi anche il tuo lui! Dunque, dovrebbe iscriversi a quelle che sono gli ex corsi serali, in quanto gia maggiorenne e adulto! Magari, lo spero per voi, a maggior ragione se ha un lavoro!so che non tutte le scuole lo fanno, prova, magari a telefonare prima! Certo, una porta in faccia gliela potevano risparmiare! Sinceramente, non penso possa iscriversi alla scuola diurna, non tanto per lui, ma credo, im base all'età! Sul sito però dicono anche che le cose per il prossimo anno non sono ancora ben definite! Questo tipologia di corso esiste per tutte le scuole e per tutti gli indirizzi di studio! Tanto per intenderci... sono quelle che vengono chiamate anche scuole serali!... se mi dici la zona posso vedere se c'è qualcosa! Poi ti scrivo qui le sedi che trovo! Spero di poter essere utile!