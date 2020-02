Ciao, sono al quarto anno di liceo ed ho già fatto 60 assenze sia per motivi di salute fisica che a livello emotivo per alcuni problemi che ho quest’anno.Ho portato il certificato del medico che attesta che le assenze sono per motivi di salute, penso di riuscire ad avere tutte sufficienze a fine anno eccetto due debiti (fisica e matematica ) solo perché so per certo di non riuscire con queste due visto che le ho sempre avute sotto a parte l’anno scorso (ma proprio tirate), in questo caso, calcolando i due debiti e il fatto che fino a giugno inevitabilmente farò altre assenze dite sia possibile che io venga bocciata o per legge visto che è per salute non vengono calcolate?