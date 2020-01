Studenti atleti

Studenti atleticiao a tutti abbiamo consegnato alla scuola la documentazione richiesta, come da loro circolare, per accedere alla Sperimentazione Studente Atleta ad alto livello.ieri mia madre chiama in segreteria per avere il numero di registrazione e le dicono che la scuola ha deciso di non aderire alla sperimentazione, ledendo così un diritto ...secondo voi ci sono i presupposti per inoltrare un esposto?la scuola non è “obbligata” ad iscrivere i propri studenti alla sperimentazione?grazie per le vostre risposte