Buongiorno, vorrei esporvi la mia situazione e sapere cosa ne pensate e se posso fare qualcosa. Settimana scorsa nell'ora di informatica un mio compagno, senza il mio consenso, ha preso la mia chiavetta e l'ha inserita nel computer del professore per rubare le sue password. Infatti su quella chiavetta è installato un programma in grado appunto di mostrare tutte le password salvate su un computer. Il programma ci è stato fornito dallo stesso professore. Il mio compagno è stato beccato in flagrante e anche se io tutto sommato non c'entravo niente siamo stati entrambi puniti: sospensione per tre giorni e sei in condotta sulla pagella. Ribadisco che io non ho assolutamente dato il permesso al mio compagno e non l'ho aiutato, l'unica mia colpa è avere sulla chiavetta quel programma che tra l'altro, come ho già detto, lo usa anche il professore e ce l'ha fatto vedere lui stesso. Inoltre lui sa che non è colpa mia e che non dovrei essere punito ma il dirigente non ha voluto sentire storie. Vi sembra giusto essere puniti allo stesso modo? Cosa posso fare per evitare il provvedimento?

Dovrei chiedere ricorso all'organo di garanzia?