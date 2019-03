Sono un ragazzo frequentante la classe terza di un liceo scientifico.

Arrivando subito al punto, la scuola mi sta dando sui nervi: si passano mesi senza far nulla ma si e` comunque costretti a frequentare. "Senza far nulla" forse e` esagerato e dovrei per correttezza sostituirlo con "ascoltando i professori che spiegano" ma spesso non riesco ad ascoltarli. Non e` colpa della noia ma per mancanza di attenzioni (sara` che non riescono ad essere interessanti, sara` un problema mio o sara` che non fanno altro che dire le cose che sono scritte sul libro, nello stesso modo in cui sono scritte), fatto sta che le 6 ore giornaliere di scuola diventano per me inutili, e il pensiero che io debba buttare giornalmente 6 ore della mia vita (il 25% se si considerano 6 ore di sonno) quando potrei fare altro mi irrita, soprattutto se si mette in conto che dovrei impiegare ulteriori ore per studiare. Percio` mi chiedevo: non sarebbe possibile abbreviare i tempi del corso di studi? Preferisco di gran lunga studiare tutti i giorni per prendere una scorciatoia che continuare a perdere tempo in questo modo. Purtroppo, anche a causa dei tempi di spiegazione lenti (2/3 settimane per relativamente poche pagine) che sono tutt'altro che stimolanti allo studio, non ho voti sufficienti per rientrare nella fascia degli studenti che possono richiedere di fare l'esame di maturita` al quarto. Esiste un modo alternativo per passare direttamente al quinto? Se no, vi sembra un'idea sbagliata prendere in considerazione la possibilita` di ritirarsi, studiare a casa, e sostenere gli esami di maturita` da privatista?